Seit 100 Jahren erfolgreich unterwegs

Wirtschaft | Rund 330 Teilnehmer an Generalversammlung der Raiffeisenbank Belalp-Simplon

Die Verantwortlichen der Raiffeisenbank Belalp-Simplon konnten an der Generalversammlung vom Mittwochabend trotz schwierigem Niedrigzins-Umfeld auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Mit ein Grund: Die Ausleihungen sind stärker gestiegen als die Kundengelder.

Die genossenschaftlichen Grundsätze haben sich im dynamischen Marktumfeld bewährt. «Dank einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen haben wir stets eine solide Basis», so Franz-Josel Amherd, Präsident des Verwaltungsrats. Die Raiffeisenbank Belalp-Simplon verfolge eine Strategie des qualitativen Wachstums und lebe dabei den Grundsatz «Sicherheit vor Rentabilität vor Wachstum». Auch im vergangenen Jahr erzielte die Raiffeisenbank Belalp-Simplon gemäss Medienmitteilung ein starkes operatives Ergebnis.

Eine kerngesunde, sichere Bank

Die Bilanzsumme, die Ausleihungen und die Kundengelder sind im vergangenen Jahr weiterhin gewachsen. Die Bilanzsumme überschritt im letzten Jahr erstmals die Marke von 1,6 Milliarden Franken und beläuft sich am 31. Dezember 2018 auf 1,608 Milliarden Franken. Die Ausleihungen auf der Aktivseite sind im letzten Jahr um 90 Millionen Franken gewachsen. Am Ende des Jahres zählte die Bank 1,355 Milliarden Franken Ausleihungen. Dieser ausserordentlich hohe Zuwachs ist auf die Hypothekar-Sonderaktion vom Frühjahr zurück zu führen.

Dank einer vorsichtigen und umsichtigen Kreditpolitik und Kreditprüfung liegen die Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste weiterhin unter 0.1 Prozent der gesamten Ausleihungen. Zeichen des Vertrauens Die Kundengelder sind um 3.6 Prozent auf 1,469 Milliarden Franken angestiegen. «Es ist ein grosses Zeichen dafür, dass Sie unserer Bank vertrauen und Ihre Gelder bei einer sicheren Bank anlegen», so Erhard Salzmann, Vorsitzender der Bankleitung, zu den Mitgliedern an der Generalversammlung. Das Verhältnis Ausleihungen zu Kundengeldern hat sich im 2018 wesentlich zurück entwickelt. Die Refinanzierungsquote beläuft sich auf 108.4 Prozent. Dies zeigt auf, dass die angelegten Spargelder weiterhin nicht vollumfänglich ausgeliehen werden können. Für einen Teil der hohen Liquidität muss die Raiffeisenbank Belalp-Simplon Negativzinsen bezahlen. Durch den hohen Anstieg an Ausleihungen konnten mehr Erträge erreicht und die Zinskosten reduziert werden.

Geschäftsertrag sinkt

Im Jahr 2018 fiel der Geschäftsertrag mit 20.8 Millionen Franken um 390‘000 Franken tiefer aus als im Vorjahr. Der bedeutendste Ertragspfeiler, das Zinsgeschäft, ist auf Grund des sehr tiefen Zinsniveaus und den weiterhin tiefen Zinsmargen sehr anfällig. Der Geschäftsaufwand belief sich am Jahresende auf 11.6 Millionen Franken, 820‘000 Franken mehr als im Vorjahr. Dieser Mehraufwand ist auf den höheren Personalbestand und die Einlagen in die Vorsorgestiftung, sowie den ausserordentlichen Aufwendungen für die Jubiläumsaktivitäten 2019 und 2020 zurückzuführen. Ausgezeichnetes Jahresergebnis und starkes Eigenkapital Trotz tieferen Erträgen und höheren Aufwendungen konnte die Raiffeisenbank Belalp-Simplon im Geschäftsjahr 2018 einen guten Geschäftserfolg von rund 7.6 Millionen Franken ausweisen. Nach Abzug der Steuern von 1.6 Millionen Franken konnten rund 6 Millionen Franken den Eigenmitteln zugewiesen werden. Die Gesamtkapitalquote der Eigenmittel bildete sich um 0.14 Prozent zurück und beträgt 20.27 Prozent. Damit liegt diese weiterhin weit über den gesetzlichen Anforderungen. Die Bank sei weiter sehr sicher unterwegs.

An dieser Generalversammlung standen auch Wahlen an. Der gesamte Verwaltungsrat sowie der Verwaltungsratspräsident wurden wiedergewählt.

pd/mas

27. März 2019, 20:02

Artikel teilen