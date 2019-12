Raiffeisenbank Aletsch-Goms spendet an "Nachbar in Not"

Die Raiffeisenbank Aletsch-Goms überreichte den Check von 5000 Franken an die Stiftung "Nachbar in Not". Foto: Raiffeisenbank Aletsch-Goms Genossenschaft

Die Raiffeisenbank Aletsch-Goms hat am Freitagnachmittag einen Check im Wert von 5000 Franken an die Stiftung "Nachbar in Not" überreicht.

Leider gibt es auch im Oberwallis viele Menschen, die unter Armut leiden und auf Hilfe angewiesen sind. Hilfe, welche durch bestehende Hilfswerke nicht gedeckt ist. Die Raiffeisenbank Aletsch-Goms hilft mit, dass Not leidende Mitmenschen im Oberwallis zur Weihnachtszeit beschenkt werden können.

Die Raiffeisenbank Aletsch-Goms hat im Herbst 2019 eine Kundenzufriedenheitsumfrage durchgeführt. Pro zurückgesendetem Fragebogen wurde ein Betrag zur Stiftung für einen guten Zweck definiert. So konnte die Raiffeisenbank Aletsch-Goms ihre Kunden zusätzlich zum Mitmachen motivieren und etwas Gutes tun. Jeder teilnehmende Kunde hat mitgeholfen, dass der stattliche Betrag von 5000 Franken zusammengekommen ist, hiess es in einer Medienmitteilung.

Die Bankleitung und der Verwaltungsrat haben entschieden, dass man diesen Betrag der Stiftung "Nachbar in Not" spendet.

Anlässlich der Checkübergabe durften Marco Ritz, stellvertretender Vorsitzender der

Bankleitung und Heike Imhof, Mitarbeiterin Marketing, die Spende an die Stiftung "Nachbar in Not", an Frau Helena Mooser Theler, Präsidentin des Stiftungsrates und Frau Anne-Catherine Franzen, Koordinatorin, überreichen.

