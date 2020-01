Raubüberfall auf Tankstelle in Sitten

Bewaffneter Raubüberfall am Samstagabend auf eine Tankstelle in Sitten. Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum mutmasslichen Täter machen können. Foto: Kantonspolizei

Am Samstagabend kam es in einer Tankstelle in Sitten zu einem bewaffneten Raubüberall. Der Täter konnte flüchten. Die Kantonspolizei bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Am Samstag gegen 20.40 Uhr ereignete sich in einer Tankstelle in der Rue de l'Industrie in Sitten ein bewaffneter Raubüberfall. Gemäss Kantonspolizei bedrohte der mutmassliche Täter die Angestellte des Tankstellen-Shops mit einem Messer und zwang diese zur Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte ergriff daraufhin zu Fuss die Flucht in Richtung Bahnhof.

Das Signalement des Täters: Der Mann ist 25 bis 30 Jahre alt, rund 1.70 Meter gross, hat eine schlanke Statur und grüne Augen. Er sprach französisch mit leichtem ausländischen Akzent. Der Mann trug einen weissen Pullover mit schwarzen Streifen und Kapuze, schwarze Adidas-Sporthosen und ein olivgrünes Halstuch. Er führte einen roten Rucksack mit sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei ein umfangreiches Einsatzdispositiv eingerichtet. Eine Untersuchung läuft.

06. Januar 2020, 11:17

