Mutmasslicher Täter nach bewaffnetem Raubüberfall in Siders gefasst

Polizei | 27-jähriger Franzose sitzt in Untersuchungshaft

Die Polizei hat den mutmasslichen Täter, der einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Geschäft in Siders verübt hatte, in Untersuchungshaft gesetzt. Foto: Kapo Wallis

Am vergangenen Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist in einem Geschäft in Siders ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Zwei Tage später konnte der mutmassliche Täter von der Polizei gefasst werden.

Sowohl das von der Kantonspolizei nach dem Überfall erstellte Fahndungsdispositiv als auch die eingeleiteten Ermittlungen der Walliser Kantonspolizei hätten am vergangenen Donnerstag zur Verhaftung des mutmasslichen Täters geführt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann für weitere Nachforschungen in Untersuchungshaft gesetzt.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 27-jährigen Franzosen ohne festen Wohnsitz.

pd / pan

06. Mai 2019, 11:36

Artikel teilen