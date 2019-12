Réchy: Mutmasslicher Täter in flagranti verhaftet

Am Sonntag erhielt die Kantonspolizei eine Meldung über einen Einbruchdiebstahl auf einer Baustelle in Réchy. Die Einsatzkräfte verhafteten eine Person.

Am Sonntag gegen 17 Uhr beobachtete eine Drittperson den Einbruch in ein Depot auf einer Baustelle in Réchy und alarmierte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei. Beim Eintreffen der Kantonspolizei und der Gemeindepolizei von Siders ergriff der mutmassliche Täter die Flucht durch die Weinberge. Gemäss Mitteilung war das Deliktsgut bereits in verschiedenen Taschen zum Abtransport bereitgestellt. Dank des Einsatzdispositivs konnte die flüchtende Person rasch angehalten werden. Bei der Hausdurchsuchung wurden mehrere Werkzeuge und weiteres Deliktsgut sichergestellt. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen Portugiesen mit Wohnsitz im Mittelwallis. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

09. Dezember 2019, 17:05

