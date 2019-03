Wieder technische Störungen an Gondelbahn

Gondelbahn Flaschen-Rinderhütte wird per 1. April vorzeitig geschlossen. So kann man mit den dringenden Revisionsarbeiten am Getriebe beginnen. Andernfalls könnte sich der Sommerfahrplan verzögern oder sogar der Wintersaisonstart 2019 in Gefahr sein. Foto: Archiv/WB

Am Wochenende ist es im Skigebiet Torrent Leukerbad-Albinen bei der Gondelbahn Flaschen-Rinderhütte erneut zu einer technischen Störung gekommen. Der Grund lag wieder am Getriebe der Gondelbahn. Seit Saisonbeginn traten in diesem Bereich immer wieder Probleme auf. Um einen Totalschaden am Getriebe zu vermeiden, wird die Gondelbahn Flaschen-Rinderhütte jetzt am 1. April vorzeitig eingestellt.

Seit Saisonbeginn wurde der technische Dienst der My Leukerbad AG mit mehreren technischen Störungen am Getriebe der Gondelbahn Flaschen-Rinderhütte konfrontiert, teilen die Verantwortlichen am Mittwoch mit. Die Störungen seien mit unangenehmen kurzen oder längeren Wartezeiten für die Gäste verbunden gewesen, hätten aber jeweils behoben werden können. Der Skibetrieb konnte jeweils wieder aufgenommen werden.

Gefahr für Wintersaisonstart 2019

Nach der erneuten Störung am vergangenen Wochenende hat ein Expertenteam die Situation analysiert und ist zum Entschluss gekommen, dass eine Weiterführung des Betriebs einen Totalausfall zur Folge haben oder die geplante Revisionszeit verlängern könnte, so dass der Sommerfahrplan sich verzögern würde.

Bei einer Neuanschaffung des Getriebes könnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Getriebeherstellers Engpässe entstehen und ein Wintersaisonstart 2019 wäre nicht garantiert. Aufgrund dieser Empfehlung habe man entschieden, die Gondelbahn Flaschen-Rinderhütte per 1. April einzustellen und mit den dringenden Revisionsarbeiten am Getriebe zu beginnen.

Preis der Tageskarte wird angepasst

Die Schliessung hat zur Folge, dass sich das Skiangebot Torrent auf den oberen Teil Rinderhütte-Schwalbennest reduziert, der bis zum Saisonende am 22. April betrieben wird. Der Zugang in die obere Sektion erfolgt ab Anfang April über Leukerbad. Die Tageskarte wird aufgrund der Reduktion des Angebots von 55 auf 40 Franken reduziert. Zudem wird die Buslinie Albinen-Flaschen-Busbahnhof um einen Halt an der Talstation Torrent Leukerbad ergänzt. Die Talabfahrt nach Flaschen wird bis auf weiteres mit einer reduzierten Piste aufrechterhalten.

