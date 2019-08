Erreichbarkeit schafft Attraktivität

Der Verein Region Oberwallis setzt sich für einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum Oberwallis ein. Dazu beitragen soll der öV-Fahrplan 2020. Der Verein stellt Forderungen.

Erreichbarkeit ist ein wesentlicher Faktor für die Standortattraktivität. Die Ausgestaltung des Fahrplans im öffentlichen Verkehr ist entsprechend von Bedeutung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Oberwallis. Für den Fahrplanentwurf 2020 will sich der Verein Region Oberwallis deshalb insbesondere für diese drei regionale Anliegen stark machen: Eine zusätzliche Nachtverbindung zwischen Brig und Bern, verbesserte Verbindungen für Grenzgänger sowie gegen die Streichung der Schnellzughalte in Leuk.

Gemäss Mitteilung des Vereins Region Oberwallis schwäche ein Wegfall der drei Schnellzughalte in Leuk die Attraktivität der Region, insbesondere die Gemeinden um Leuk als Bindeglied zwischen Ober- und Unterwallis. "Abendlichen Abstechern ins Unterwallis wird quasi eine Schranke in den Weg gestellt. Das kommt der kantonalen Einheit nicht entgegen", wird Gilbert Loretan, Präsident Verein Region Oberwallis, in der Mitteilung zitiert.

Weiter findet der Verein, dass für die zahlreichen Grenzgänger von Italien ins Oberwallis die Zugverbindungen Brig-Domodossola zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr sowie zwischen 17 Uhr und 19 Uhr besser ausgestaltet werden sollen. "Diese Arbeitskräfte sind für unsere Wirtschaft unentbehrlich. Wir müssen uns für optimale Verbindungen und Anschlüsse für sie einsetzen", so Loretan. Für wichtig erachtet der Verein ausserdem die angestrebten zusätzlichen Nachtverbindungen zwischen Bern und Brig am Wochenende. Er setzt sich für die Verbindung IC Brig-Visp-Bern (Brig ab 23.20 Uhr; Bern an 0.24 Uhr) und Bern-Visp-Brig (Bern ab 0.34 Uhr; Brig an 1.40 Uhr) ein. "Diese Verbindungen sehen wir als Vorteil für alle an die Strecke angebundenen Orte und ihre touristischen und kulturellen Angebote", ist Loretan überzeugt.

pd/wh

06. August 2019, 12:30

