Reichhaltiges und erfolgreiches Jahr 2018

Am vergangenen Sonntag (Weltlachtag) trafen sich traditionsgemäss Vorstand und Mitglieder des Vereins Clownvisite im Gästehaus St. Ursula zur GV.

Rückblickend freute man sich über die guten Echos und die hohe Zufriedenheit bei den rund 50 vom Verein unterstützten Clownvisiten in den Oberwalliser Spitälern in Visp und Brig sowie in verschiedenen Altersheimen, heisst es in einer Pressemeldung. Und erfreut sei man auch über die verschiedenen Möglichkeiten, den Verein an Oberwalliser Anlässen vorstellen zu können.

Der Vorstand erinnerte ausserdem an die verschiedenen Spenden und Spendenaktionen, die Vereinstätigkeiten und die vielen guten Begegnungen während des Jahres. Es wurden sechs neue Mitglieder im Verein willkommen geheissen.

Alle Anträge des Vorstandes, sämtliche Statutenänderungen, die Jahresrechnung, das Budget und Aktivitäten 2019 wurden von der Versammlung einstimmig angenommen.

Benefizveranstaltung «Gertrude goes Opera»

Clownin Gertrude (Karin B. Friedli) berührte die Anwesenden mit einer kurzen Sequenz ihres Clownstückes «Gertrude goes Opera». Am 11. Oktober 2019 kommt dieses Bühnenstück als Benefizveranstaltung im Zentrum Missione zur Aufführung. Der Erlös kommt vollumfänglich dem Verein zugute.

Die zahlreich anwesenden Mitglieder engagierten sich wiederum mit Anregungen und Ideen. Sie diskutierten über verschiedene Möglichkeiten, wie sich der Verein trotz Widerständen weiter stärken und seine Arbeit noch bekannter machen kann, um künftig noch mehr Clownvisiten durchführen zu können.

