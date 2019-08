Eggerberg: Tschechischer Reisebus blieb in Kurve stecken

Weit kam der Reisebus nicht. Bereits in der ersten Spitzkurve setzte das Fahrzeug auf dem Asphalt auf. Foto: zvg

Sachschaden. Das Malheur riss ein Leck in die Ölwanne des Fahrzeugs. Foto: zvg

Für einen tschechischen Reisebus gab es am Dienstag zwischen Baltschieder und Eggerberg vorübergehend kein Vor und Zurück mehr. Der zwölf Meter lange Dreiachser setzte bereits in der ersten Spitzkurve auf dem Asphalt auf. Der Verkehr stand während der Bergung des Fahrzeugs still.

Diese Reise endete früher als geplant. Von Visperterminen startend machte sich am Dienstag eine tschechische Touristengruppe per Reisebus auf, um die Region rund um Eggerberg zu entdecken. Offenbar stand eine Wanderung im Baltschiedertal auf dem Programm.

Doch bereits in der ersten Spitzkurve in Richtung Eggerberg blieb der zwölf Meter lange Dreiachser stecken. Das Fahrzeug setzte auf dem Asphalt auf. Die Folge: Eine beschädigte Ölwanne und ein zwischenzeitlich blockierter Durchgangsverkehr.

Der Reisebus musste in der Folge durch den «Bergungs- und Abschleppdienst Zerzuben» aus der misslichen Lage befreit werden.

msu

11. August 2019, 07:45

