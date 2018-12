Bundesrat bewilligt über eine Milliarde für Rhonekorrektion

Der Bundesrat will für den Hochwasserschutz im Wallis und in der Waadt über eine Milliarde Franken zur Verfügung stellen. Foto: Archivbild Walliser Bote

Der Bundesrat will für den Hochwasserschutz im Wallis und in der Waadt über eine Milliarde Franken zur Verfügung stellen. Er hat am Freitag den Gesamtkredit für die zweite Etappe der Rhonekorrektion verabschiedet. Dieser muss noch vom Parlament bewilligt werden.

In der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektion wurden besonders dringliche Massnahmen und die Planung der weiteren Schutzbauten in Angriff genommen. Die Bundesversammlung hatte dafür 169 Millionen Franken bewilligt. Der Kredit läuft 2019 aus.

Die zweite Umsetzungsetappe ist zwischen 2020 und 2039 geplant. Mit dem Gesamtkredit werden die dafür nötigen Mittel in der Bundeskasse reserviert. Es handelt sich um Bundessubventionen gemäss Wasserbaugesetz, die rund 62 Prozent der Gesamtkosten abdecken. Die Kosten der 3. Rhonekorrektion werden auf insgesamt 3,6 Milliarden Franken veranschlagt.

Mit einer Länge von 162 Kilometern handelt es sich um das grösste Hochwasserschutzprojekt der Schweiz. Es soll mehr Sicherheit bringen für die rund 100'000 Menschen, die im Talboden auf Walliser und auf Waadtländer Kantonsgebiet leben. Zudem sollen Sachwerte im Wert von 10 Milliarden Franken vor Hochwasser geschützt werden.

Seit Jahrhunderten versuchen die beiden Kantone, die Rhone zu zähmen. Eine erste Rhonekorrektion wurde Ende des 19. Jahrhunderts gemacht. Viele der bestehenden Schutzbauten an der Rhone sind daher schon sehr alt. Eine zweite Rhonekorrektion, die 1960 abgeschlossen wurde, sollte den Überschwemmungen in der Rhoneebene ein Ende bereiten. Die Hochwasser von 1987, 1993 und 2000 zeigten jedoch die Grenzen der Schutzbauten auf.

Das Walliser Stimmvolk hat die 3. Rhonekorrektion im Juni 2015 mit 57 Prozent Ja angenommen, gegen den Widerstand von SVP und den Bauernverbänden. Die Landwirtschaft befürchtete vor allem den Verlust von Ackerland entlang der Rhone. Die Gegner verlangten eine Vertiefung des Flussbetts statt eine Verbreiterung des Rhonelaufs.

