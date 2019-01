Ridinger tritt zurück

Rücktritt. Richard Ridinger übergibt per Ende Februar seinen CEO-Posten an Marc Funk. Foto: Walliser Bote

Wie Lonza heute bekannt gab, hat der Verwaltungsrat dem Wunsch von CEO Richard Ridinger entsprochen, sein Amt nach siebenjähriger erfolgreicher Tätigkeit abzutreten. Sein Nachfolger wird per 1. März Marc Funk, derzeit Chief Operating Officer der Division Pharma & Biotech.

Gemäss Mitteilung verbleibt Ridinger, um einen nahtlosen Übergang der Führung zu gewährleisten, bis Ende April beim Unternehmen und steht Lonza anschliessend beratend bis Jahresende 2019 zur Verfügung.

«Unter seiner Führung gelang Lonza der strategische, operative und finanzielle Turnaround, so dass das Unternehmen in seinen Märkten heute Weltmarktführer ist», wird Verwaltungsratspräsident Albert M. Baehny in der Mitteilung zitiert. Und weiter: «Besonders zu erwähnen sind überdies seine Leistungen rund um den Hauptstandort von Lonza in Visp, den er mit unsicheren Aussichten übernahm und zu einem zukunftsweisenden industriellen Leistungszentrum entwickelte.»

Über den designierten CEO Marc Funk lässt Baehny mitteilen: «Er leitet seit 2014 die wachstumsstärkste Division und hat diese zum CDMO-Partner der Wahl für Pharma- und Biotech-Unternehmen ausgebaut. Diese Erfahrung hat ihn sehr gut auf seine neue Aufgabe als CEO vorbereitet.»

Funk wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Als nächster CEO von Lonza setze ich mich dafür ein, auf dem starken Fundament des Unternehmens aufzubauen und unsere Strategie in allen Geschäftsbereichen entlang des Healthcare Continuum® voranzutreiben.»

pd/tma

30. Januar 2019, 08:16

Artikel teilen