Ried-Brig öffnet im August die Tore für 20 «Wundernase»

Im August 2020 öffnet in Ried-Brig die Kita «Wundernasa» ihre Tore. Interessierte Eltern erhielten am Montagabend Informationen dazu. Foto: zvg

Ried-Brig ist bei jungen Familien beliebt. Damit diese Familien- und Berufsleben übereinbringen können, öffnet die Kita «Wundernasa» im August 2020 ihre Tore. Am Montag wurde orientiert.

Am Montagabend fand in Ried-Brig ein Informationsabend zur Gründung der neuen Kita «Wundernasa» statt. Aktuell laufen die Bauarbeiten und die Kita wird Anfang August 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Für rund zwei Millionen Franken entsteht ein 2000 Quadratmeter grosser Neubau mit rund 20 Betreuungsplätzen. Für die Mittagszeit ist in dem Neubau auch ein Mittagstisch für Kinder und Jugendliche vorgesehen. Die Kita wird direkt der Gemeinde angegliedert, es wird kein Verein gegründet.

Im Herbst führte die Gemeinde eine schriftliche Abklärung über die Bedürfnisse der Bevölkerung zur optimalen Abstimmung von Familien- und Berufsleben durch. Aufgrund dieser entschied sich die Gemeinde für die Realisierung einer eigenen Kita. Am Montag folgte der Informationsabend für interessierte Eltern. «Die Nachfrage ist gross. Die Kita in Ried-Brig ist gewünscht und wird von Anfang an einen regen Zulauf geniessen. Es ist wichtig, dass wir nun bis Ende Jahr möglichst verbindliche Anmeldungen erhalten, um entsprechend planen zu können», wird Christian Tenisch, zuständiger Gemeinderat und Schulpräsident von Ried-Brig, in einer Mitteilung zitiert.

«Der Zeitplan stellt uns vor grosse Herausforderungen. Aber ich bin überzeugt, es wird sich lohnen», hält Tenisch abschliessend fest.

pd/wh

10. Dezember 2019, 10:26

Artikel teilen