Kein Wasser wegen Rohrbruch

Wasser | In Ried-Mörel

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Ried-Mörel hat der untere Teil des Dorfes am Donnerstagabend keinen Wasserzugang. Die Reparaturarbeiten sind im Gang.

In der Gemeinde Riederalp kam es in Ried-Mörel am Donnerstagabend zu einem Wasserrohrbruch. Wie die Verantwortlichen mitteilen, hat deshalb der untere Teil des Dorfes zwischenzeitlich keinen Zugang zum Wasser. Wie es weiter heisst, sind die Reparaturarbeiten im Gang. Wie lange der Unterbruch dauert, ist noch nicht bekannt.

wa

12. September 2019, 17:28

