Drei Siegerinnen: Eine aus Turtmann, eine aus dem Unterwallis und eine aus Italien

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Dreiländer-Stechfest «Espace Mont-Blanc» am Sonntag in Les Haudères bei Evolène im Eringtal. Foto: Walliser Bote

Jeweils 16 Erstmelken aus dem Wallis sowie aus dem italienischen Aostatal und aus der französischen Region Savoyen treffen am Sonntag in der Arena Les Haudères bei Evolène im Eringtal aufeinander, um um den Titel «Reine Espace Mont-Blanc 2019» zu kämpfen.

Artikel zum Thema Eine Siegerin aus dem Wallis?

Obschon am Sonntag bereits die achte Ausgabe dieses «internationalen» Ringkuhkampfs auf dem Programm steht, findet der länderübergreifende Anlass erstmals im Wallis, in der angestammten Heimat der Eringerrasse statt. Dabei stehen nicht nur die kämpferischen Leistungen der Eringerkühe im Mittelpunkt, sondern auch der Austausch mit den Züchtern jenseits der Landesgrenzen.

Nichtsdestotrotz ist ein Titelgewinn für die Walliser Teilnehmenden längst überfällig. Ein Blick auf das Länderranking nach bisher sieben ausgetragenen Dreiländer-Stechfesten zeigt nämlich, dass die Kämpferinnen aus dem italienischen Aostatal mit sechs errungenen Siegen das Geschehen bis anhin dominiert haben. Demgegenüber steht «bloss» eine Siegerglocke für die Savoyarden, die Fraktion aus dem Wallis ging bisher leer aus.

Im K.-o.-System der Valdostaner

Bei kühlen Temperaturen, wolkenverhangenem Himmel und immer wieder einsetzendem Regen nahmen am Sonntagmorgen gegen 11.00 Uhr die ersten Tiere die Arena in Les Haudères in Beschlag. Den ersten Durchgang fochten die insgesamt 48 aufgeführten Erstmelken im Modus der Valdostaner aus. Es wurde im Cupsystem gekämpft bei dem jeweils zwei Tiere im Ring aufeinandertrafen und die Verliererin einer Begegnung aus dem Wettkampf ausschied. Die Paarungen für diese erste Phase wurden bereits am Samstag per Los entschieden.

Zur Mittagspause ist klar, dass sich ingesamt 15 Kämpferinnen aus dem Wallis, sieben Erstmelken aus dem Aostatal und deren zwei aus der Region Savoyen für die beiden weiteren Durchgänge am Sonntagnachmittag qualifizieren konnten. Bei diesen wird sodann das Kampfsystem der Walliser zur Anwendung kommen – in jeweils zwei Gruppen werden sich zwölf Tiere im Rund gegenüberstehen. Die sechs besten Tiere der beiden Gruppen qualifizieren sich schliesslich für den Finaldurchgang, der gemäss Festprogramm um 16.30 Uhr ansteht.

Defilee der Züchter und Eringer-Erstmelken aus dem Wallis und aus dem Aostatal am Samstagnachmittag in Les Haudères.

Posted on Facebook

Posted on Facebook

pan

08. September 2019, 18:03

Artikel teilen