400 verkaufte Portionen am Gondoneser Risottofest

Fasnacht | 41. Ausgabe des Risottofestes in Gondo

Zügig ging‘s an der Fassstrasse mit der Ausgabe des Mittagsmahls zu. Foto: zvg

Die Simpiler «Chruitfrässär» brachten Fasnachtsstimmung in die Nachbarschaft. Foto: zvg

Dieses Jahr schwang am Gondoneser Risottofest eine Männerschaft den Kochlöffel in der Küche. Foto: zvg

Vollbesetzte Turnhalle mit zahlreichen Fasnächtlern am diesjährigen Risottofest in Gondo. Foto: zvg

Mit gut 400 verkauften Portionen konnte das Risottofest am Samstag in Gondo an den letztjährigen Erfolg anknüpfen.

Die Turnhalle war am Samstagvormittag schnell bis auf den letzten Platz besetzt, während aus der Küche der Duft von Risotto, Fleisch und Salametti aus den Kochtöpfen stieg.

In diesem Jahr schwangen einige Männer den Kochlöffel und vermochten die Gästeschar mit ihrer Kochkunst zu begeistern. So wurden vierzig Kilogramm Reis, ebenso viel Fleisch und zweihundert Salametti mit dreissig Kilogramm Salat zubereitet.

Fasnachtsstimmung verbreiteten die Simpiler «Chuitfrässär» und die «Zäpfurääge» aus Bürchen. Damit hat auch die 41. Ausgabe des Risottofestes die Dorfschaft Gondo und die angereisten Besucher mit Geselligkeit und Stimmung zu bereichern vermocht.

pd / pan

23. Februar 2019, 17:11

Artikel teilen