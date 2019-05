350 Kinder bei den Ritterspielen in Niedergesteln

Impressionen der Ritterspiele in Niedergesteln. Foto: zvg

Impressionen der Ritterspiele in Niedergesteln. Foto: zvg

Impressionen der Ritterspiele in Niedergesteln. Foto: zvg

Impressionen der Ritterspiele in Niedergesteln. Foto: zvg

Am vergangenen Samstag organisierte der SVKT Niedergesteln den alljährlichen Jugendplauschtag von PolySport Wallis, inklusive den Dance Fever Event auf dem Sportplatz der Schule, im Dorf und auf der Burg.

Im ersten Teil der Ritterspiele mussten an elf Stationen möglichst viele Punkte gesammelt werden. 350 Kinder, aufgeteilt in 122 Gruppen und 13 Personen des Behindertensports Oberwallis nahmen am sportlichen Wettkampf teil. Nach einem kurzen Regenschauer konnte der Wettbewerb nach einer Pause wieder aufgenommen und abgeschlossen werden.

Im zweiten Teil traten im Rahmen der Dance Fever Events acht Tanzgruppen mit insgesamt 73 Tänzerinnen und Tänzern vor Publikum auf. Der Tanzanlass wurde zum zweiten Mal in den Jugendplauschtag integriert.

Die ersten drei Gruppen pro Kategorie durften schliesslich auf dem Podest eine Medaille entgegennehmen.

Die komplette Rangliste und weitere Fotos sind hier zu finden.

pd / pan

27. Mai 2019, 15:24

Artikel teilen