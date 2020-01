Schmidt sieht «Stadt-Land-Graben»

Staatsrat Roberto Schmidt wird neuer Präsident der Gebirgskantone. Er folgt auf den Tessiner Staatsrat Christian Vitta.

Nach vier Jahren als Präsident der Gebirgskantone ist für den Tessiner Staatsrat Christian Vitta Schluss. Staatsrat Roberto Schmidt übernimmt sein Amt. Bereits in der Vergangenheit standen Walliser der Regierungskonferenz der Gebirgskantone vor. Vor Schmidt waren es die ehemaligen Staatsräte Hans Wyer und Thomas Burgener.

Schmidt wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr, die kommenden Jahre die Interessen der Gebirgskantone vertreten zu dürfen. Auf uns warten grosse Herausforderungen. Der Stadt-Land-Graben öffnet sich zusehends. Die Kenntnisse der Bevölkerung in den urbanen Regionen der Schweiz, über die Lebensverhältnisse in den Gebirgsregionen schwindet. Dies erschwert die politischen Diskussionen. Deshalb müssen wir verstärkt informieren und zudem auch aufzeigen, welche Leistungen die Bevölkerung des Berggebiets zugunsten der gesamten Schweiz erbringt.»

Schmidt wurde von der Regierungskonferenz der Gebirgskantone gewählt.

03. Januar 2020

