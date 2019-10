Amherd holt Roger Michlig ins VBS

RWO-Geschäftsleiter Roger Michlig wechselt ins Departement von Bundesrätin Viola Amherd. Er nimmt Einsitz die Geschäftsleitung des Generalsekretariats im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).

Wie das RWO in einem Communiqué vom Freitag schreibt, verlässt Geschäftsleiter Roger Michlig die RW Oberwallis AG und nimmt eine neue berufliche Herausforderung an. Die Stelle der Geschäftsleitung wird in den nächsten Wochen ausgeschrieben.

Die Gründung der RW Oberwallis AG (RWO AG) vor zehn Jahren war die Oberwalliser Antwort auf die Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes. Roger Michlig war Geschäftsleiter der ersten Stunde und führte mit Verwaltungsrat und Team die drei Bereiche Regionalmanagement, Wirtschaftsentwicklung und Wissenstransfer erfolgreich zum Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis zusammen.

Michlig wechselt nach Bern in die Geschäftsleitung des Generalsekretariats im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Hier wird er die neu gebildete Abteilung «Cyber, Informatik und Informationssicherheit CII» leiten. In den nächsten Wochen wird die RWO AG die freiwerdende Stelle der Geschäftsleitung ausschreiben, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

11. Oktober 2019, 15:04

