Für den Neubau der Residenz Brigerberg mit 24 Seniorenwohnungen wurde ein Projektwettbewerb ausgeschrieben. Am Dienstag wurden anlässlich einer Vernissage alle eingegangenen Projekte präsentiert. Den Wettbewerb für sich entschied das Architekturbüro Solanellas, Van Noten, Meister aus Zürich.

Im Februar 2019 gründete die Stiftung Regionales Alters- und Pflegeheim Santa Rita für den Bau und Betrieb von 24, teils betreuten Seniorenwohnungen in Ried-Brig die Stiftung Residenz Brigerberg. Nun ist man einen bedeutenden Schritt weiter. «Nun können wir uns mit dem Siegerteam zusammensetzen und die weiteren Schritte planen», erklärt Stiftungspräsident Herbert Schmidhalter. Im kommenden Frühjahr will man das Baugesuch auflegen, so dass man Ende 2020 oder Anfang 2021 mit dem Bau der Wohnungen, die vis à vis des Alters- und Pflegeheimss Santa Rita entstehen, beginnen kann.

Das Zürcher Architektenteam hat bereits mehrere Altersheime und Seniorenwohnungen entworfen. Beim Projekt in Ried-Brig habe man ein besonderes Augenmerk auf die Fassaden gelegt. Diese sollen, wie beim gegenüberliegenden Alters- und Pflegeheim Santa Rita, ebenfalls aus Holz sein. Was auffällt, die beiden geplanten Gebäude kommen bunt daher. «Ja es soll ein farbenfrohes Nebeneinander sein». Die beiden Wohngebäude sind mit zwei Untergeschossen verbunden. In der Mitte können sich die Bewohner auf einem grossen Platz treffen. Und warum der Name Romeo und Julia? «Dazu haben uns unter anderem die geplanten Balkone inspiriert. Oben steht Julia und unten auf dem Platz Romeo», so Architekt Camiel Van Noten.

01. Oktober 2019, 15:18

