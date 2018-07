Rückkehr eines Königs

Szene aus «Cäsar Ritz»: Das Freilichtspiel zum Gedenken an den 100. Todestag des weltberühmten Gommers ist bis zum 11. August noch elf Mal zu sehen. Foto: Walliser Bote

Stimmungsvoll und vor vollen Rängen – so feierte das Freilichtspiel «Cäsar Ritz» am Mittwochabend in Niederwald Premiere.

Wer im Publikum sass, tauchte ein ins Leben des «Königs der Hoteliers und Hoteliers der Könige»: In acht Bildern erweckte die Schauspieltruppe unter Regie von Autor Beni Kreuzer und Cäsar Biderbost den berühmten Gommer zum Leben: Vom beschaulichen Niederwald wagte Cäsar Ritz den Schritt in die weite Welt, setzte diesen Weg mit Erfolg zurück, bis eine Krankheit seiner der Tatkraft ein Ende setzte.

Ruhig und unaufgeregt brachte die Truppe «Cäsar Ritz» über die Bühne, ein Erzähler verband die acht Bilder, die Figur des «Neids» geizte nicht mit höhnischen Zwischentönen. Die herrliche Ambiance auf dem Dorfplatz trug das Ihre dazu bei, dass sich das Publikum mit grossem Applaus von den Schauspielerinnen und -spieler sowie von den Kräften hinter der Bühne verabschiedete.

Mehr darüber im «Walliser Boten» vom 20. Juli.

19. Juli 2018, 08:24

