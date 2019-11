Neues Kulturhaus für Saas-Fee

Am Samstag in einer Woche öffnet in Saas-Fee das «Rex» seine Pforten. Für das neue Kulturhaus wurde das alte Kino an der Bielmattstrasse umgebaut.

Am 7. Dezember feiert das neue Kulturhaus Premiere mit dem Theaterstück «Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry. Nach acht Aufführungen zeigt das Ensemble im Januar und Februar zwei weitere Stücke: «Nennen wir es Liebe» und «Road to Woodstock».

Im Frühjahr stehen gemäss Schreiben der Destination dann Musik-Projekte an. Intendant Michael Klemm plant eine Jazz-Konzertreihe und möchte mit einem «SingerandSongwriter-Musikfestival» regionalem Nachwuchs eine Plattform bieten. Das Genre Film soll mit Höhepunkten der Kino-Geschichte im Programm berücksicht werden.

Für das neue Kulturhaus wurde das alte Kino an der Bielmattstrasse 3 in Saas-Fee umgebaut. Jahrelang wurde es nur für spezielle Anlässe vermietet, nun soll es mit aufgefrischtem Theatersaal, vergrösserter Bühne und einem schmucken Bistro Kulturinteressierte aus der Region anziehen. Klemm möchte im Saastal ein kulturelles Epizentrum aufbauen. Er gibt sich aber nüchtern: Es sei ein wundervolles Projekt und eine neue Herausforderung. Genau voraussehen könne man den Erfolg solcher Vorhaben jedoch nie. Die nötige Erfahrung und ein Netzwerk bringe er auf jeden Fall mit, meint er.

