Saas-Fee | Brand in Hotel

In der Nacht auf Donnerstag brach in einem Hotel in Saas-Fee ein Brand aus. Elf Gäste mussten evakuiert werden. Drei Personen zogen sich leichte Rauchvergiftungen zu.

Die teilt die Walliser Kantonspolizei via Twitter mit. Eine Medienmitteilung liegt noch nicht vor.

Der Brand sei rasch unter Kontrolle gewesen. Die Polizei sowie die Stützpunktfeuerwehr Saastal standen im Einsatz.

30. Mai 2019, 10:43

