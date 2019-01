Übergabe des Labels «Gesunde Gemeinde» in Saas-Fee

Die Gemeinde Saas-Fee hat im Rahmen ihres Neujahrempfangs und der Jungbürgerfeier das Label «Gesunde Gemeinde» erhalten, welches von der Gesundheitsföderation Wallis an jene Gemeinden verliehen wird, welche die Gesundheit ihrer Bevölkerung aktiv fördern.

Mit dem Label «Gesunde Gemeinde» wurden derweil bereits mehr als 25 Walliser Gemeinden ausgezeichnet, wobei Saas-Fee die fünfte Oberwalliser Gemeinde ist, die mit dem Brand versehen wurde.

Die Auszeichung wurde der Gemeinde zuteil, weil Saas-Fee seit jeher versuche, eine Nachhaltigskeitspolitik zu pflegen und in diesem Zusammenhang auch Gründungsmitglied der «Allianz in den Alpen» sei, einem Gemeindenetzwerk, das sich für die Umsetzung der Alpenkonvention einsetzt.

2002 erhielt die Gemeinde das Label Energiestadt. Seit 2012 bezieht Saas-Fee für das gesamte Gemeindegebiet sauberen Strom aus Walliser Wasserkraft. Mit dem Bau des wellnesshostel4000 und des Aqua Allalin erhält das Dorf schliesslich als erste hochalpine Gemeinde der Schweiz ein solarthermisches Nahwärmenetz.

Saas-Fee sage aber auch dem krebserregenden Russ den Kampf an, schreibt die Gesundheitsföderation Wallis in einer Mitteilung. 250 Holzfeuerungen in der Gemeinde wurden sodann mit Partikelfiltern ausgerüstet. Ziel der Massnahme sei, die erste feinstaubfreie Gemeinde in den europäischen Alpen zu werden» wird Bernd Kalbermatten, Gemeindeschreiber Saas-Fee, zitiert. Lobend werden auch die Anstregungen der Gemeinde im Bereich Bewegung erwähnt. Es seien zahlreiche zusätzliche Spiel- und Sportplätze eingerichtet worden.

Total setzt die Gemeinde Saas Fee 21 gesundheitsfördernde Massnahmen in sechs verschiedenen Bereichen um. Damit werde «die Perle der Alpen zur Perle der Gesundheit», hält Florian Walther von der Gesundheitsföderation Wallis bei der Übergabe des Labels abschliessend fest.

pd / pan

02. Januar 2019, 17:47

