Teilweise Zustimmung zu einer möglichen Fusion im Saastal

Das Saastal sagt grossmehrheitlich Ja zur Konsultativabstimmung über eine Fusion. Saas-Balen zieht als einzige Gemeinde nicht mit.

Das Saastal hat am Sonntag zur Konsultativabstimmung über eine Fusion abgestimmt. Die Gemeinden Saas-Fee, Saas-Grund und Saas-Almagell stimmten dafür, die Gemeinde Saas-Balen dagegen. In Saas-Fee lag die Stimmbeteiligung bei 58,7 Prozent. 68,7 Prozent waren dafür, 31,1 Prozent dagegen. In Saas-Grund lag die Stimmbeteilung bei 63,5 Prozent, 75,4 Prozent stimmten dafür. In Saas-Almagell lag die Stimmbeteilung bei 74,6 Prozent. 62,6 Prozent stimmten dafür, der Rest dagegen. In Saas-Balen lag die Stimmbeteilung bei 72,1 Prozent. Dort waren lediglich 42,3 Prozent dafür, 57,7 Prozent dagegen.

Nun scheint es nicht ganz klar zu sein, wie es weitergeht. Saas-Balen's Gemeindepräsident Konrad Burgener erklärt gegenüber rro: "Das Ergebnis ist nicht in Stein gemeisselt. Es besteht noch Verhandlungsspielraum. Jedoch ist alles noch ganz ungewiss." Wie er festhält, sei die Bevölkerung zu Beginn an ein bisschen kritisch gegenüber der Konsultativabstimmung eingestellt gewesen. Gemeindepräsident von Saas-Grund Bruno Ruppen sieht das derweil anders: "Für mich ist das nun ein eindeutiger Auftrag an die Gemeinderäte von Saas-Fee, Saas-Grund und Saas-Almagell über eine mögliche Fusion zu sprechen." Gemeindepräsident von Saas-Fee, Roger Kalbermatten, sieht es ähnlich wie Ruppen: "Es ist ein klarer Auftrag der Bevölkerung an die Gemeinderäte, dass diese sich nun konkret Gedanken über eine Fusion machen." Es sei aber klar zu berücksichtigen, dass nicht alle Gemeinden dafür gestimmt hätten. "Ich will jetzt nicht vorgreifen und möchte zuerst darüber schlafen." Dann gelte es weiter zu schauen. Kurt Anthamatten der Gemeinde Saas-Almagell ist vom Resultat positiv überrascht: "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was das aber nun genau heisst, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen."

Das letzte Wort aber hat schlussendlich das Volk.

Bereits jetzt arbeiten die Gemeinden Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Fee und Saas-Grund in manchen Bereichen zusammen. So etwa im Schulwesen, beim Altersheim St. Antonius, beim Forst oder der Feuerwehr./sr

09. Februar 2020, 13:44

