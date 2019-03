"Santos" ist der prächtigste Widder

An ihm führt kein Weg vorbei: nachdem er im vergangenen Herbst bereits die interkantonale Konkurrenz ausgestochen hatte, liess sich Widder "Santos" auch am WAS (Weisses Alpenschaf)-Widdermarkt Gampel zum "Mister Gampel" krönen.

Freuen dürfen sich seine Besitzer Josef und Yvonne Werlen aus Ferden. Dank dem knapp zweijährigen "Santos" Wanderpokal für das prächtigste Tier bereits zum dritten Mal einheimsen, weshalb der Pokal nun dauerhaft beim Züchterpaar bleiben darf. German Gruber aus Gampel besitzt derweil die namenlose, knapp anderthalbjährige "Miss Gampel".

Wie jedes Jahr, zog der Gampjer Widdermarkt zahlreiche Züchter und interessierte Zuschauer an. Aufgrund des sehr hohen Niveaus der Walliser WAS-Zucht würden sich auch Deutschschweizer Züchter gerne in Gampel blicken lassen, um einen geeigneten Zuchtwidder zu erwerben, weiss Fabian Schwery, Präsident des Oberwalliser WAS-Verbands.

Mehr zum Gampjer WAS-Widdermarkt lesen Sie im Walliser Boten vom Montag, 1. April.

pac

30. März 2019, 18:00

