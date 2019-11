Schiessverein «Aletsch» gegründet

Die Diana Aletsch gründete an der Generalversammlung auf der Bettmeralp den Schiessverein «Aletsch» für den Erhalt der Schiessanlage. Foto: zvg

Anlässlich der Generalversammlung der Diana Aletsch kam es am Samstag zu einer Neugründung. Der Jagdverein rief den Schiessverein «Aletsch» ins Leben.

Im Frühjahr wurde der Schiessverein «Terpetsch Ried-Mörel» aufgelöst. Als Folge hätte der Gemeindezweckverband die Schiessanlage in Ried-Mörel schliessen müssen, weil dadurch eine Durchführung von obligatorischen Wiederholungsschiessen für die Militäredienstleistenden der Gemeinden Riederalp, Mörel und Bitsch nicht mehr möglich gewesen wäre. «Somit stand auch für den Jagdverein Diana Aletsch viel auf dem Spiel. Der Jagdschiessstand, welcher in die Anlage integriert ist, wäre Geschichte gewesen», erklärt Diana-Präsident Roman Bodenmann in einer Mitteilung.

Die Jäger gründeten daraufhin den Schiessverein «Aletsch». Mit diesem übernehmen sie ab Januar 2020 den Betrieb der Schiessanlage in Ried-Mörel. «Mit dieser Vereinsgründung konnten wir die Interessen des Gemeindezweckverbands und unsere eigenen elegant lösen», so Bodenmann weiter.

Ausserdem gab es einen Wechsel im Vorstand der Diana Aletsch. Nach neun Amtsjahren ersetzt Christian Margelisch den Kassier Kurt-Daniel Ittig. Paul Ambord begleitet als neuer Standartenträger den Verein an Anlässen.

hr

30. November 2019, 17:07

