Gemeindebüro in Birgisch wird künftig als Schulzimmer genutzt

Im kommenden Schuljahr wird das Gemeindebüro in Birgisch zum Schulzimmer umfunktioniert. Deswegen, so schreibt die Gemeinde Naters in einer Mitteilung, wird der Schalter in Birgisch definitiv geschlossen.

Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen in Mund und in Birgisch sind Massnahmen bezüglich Schulräumlichkeiten notwendig. Im August 2019 treten 27 Kinder in die Klasse 3H/4H in Birgisch ein. Die Klasse 7H/8H wird an den Standort Mund verlegt, die Klasse 1H/2H wird an den Standort Birgisch wechseln.

Um den Kindern zeitgemässe Schulräumlichkeiten zu bieten, muss im Schulhaus Birgisch Raum freigemacht werden. Gemäss Mitteilung der Gemeinde Naters hat eine Arbeitsgruppe der Schulen und des Hauswartdienstes schliesslich festgestellt, dass sich die Räumlichkeiten des Gemeindebüros mit angrenzendem Sitzungszimmer optimal als Zusatzraum für den Unterricht der jüngsten Schüler aus Birgisch und Mund eignet. Seitens der Schulleitung erging eine entsprechende Anfrage an den Gemeinderat. Die Nutzung des Gemeindebüros als Schulzimmer hat zur Folge, dass das Gemeindebüro, welches bis anhin einen halben Tag pro Woche geöffnet war, ab dem kommenden Schuljahr geschlossen wird.

Es lasse sich mittels geführter Statistik belegen, so heisst seitens der Gemeinde weiter, dass das Dienstleistungsangebot der Gemeindekanzlei Birgisch nur sehr schwach genutzt wurde. Es mache zudem keinen Sinn, die Räumlichkeiten während eines halben Tages pro Woche als Gemeindebüro zu nutzen, an den restlichen Tagen jedoch leer stehen zu lassen. Mit der Nutzung der Büroräumlichkeiten als Schulzimmer sei die Gewähr gegeben, dass die jüngsten Schulkinder von Birgisch und Mund in ihren angestammten Wohnorten die Schule besuchen könnten und die Räumlichkeiten zweckmässig genutzt würden.

pd / pan

24. Juni 2019, 16:29

