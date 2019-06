Konzertvorstellung fand am Samstag ihre Fortsetzung

Nach dem Startschuss am Freitagabend hat die Raiffeisenbank Belalp-Simplon anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am Samstagabend zu einer weiteren Konzertvorstellung in den Hof des Stockalperschlosses geladen.

Den Auftakt der Schlossnächte machte am Freitag und am Samstag Christoph Walter mit seinem Orchester, bestehend aus Streichern und Bläsern. Komplettiert mit den Stimmen von Nelly Patty, Franziska Wigger sowie den African Singers wurden weltbekannte Melodien zum Besten gegeben, gekonnt verbunden mit einheimischen Klängen. Diese werden vom Jodlerklub «Aletsch» sowie dem Alphornquartett «Hüeru güet» geliefert.

Ab Sonntagabend geht es mit dem Programm Cinema in Concert, ein Potpourri aus den grössten Filmhits, weiter, dargeboten vom Kammerorchester «concertino» unter der Leitung von Paul Locher. Bis am nächsten Samstag, 15. Juni, wird der Stockalperhof nun jeden Abend gefüllt sein für vielversprechende Vorführungen, exklusiv reserviert für Mitglieder der jubilierenden Raiffeisenkasse.

Video-Ausschnitt aus der Eröffnungsshow der Briger Schlossnächte mit dem Jodlerkub «Aletsch» sowie den African Singers mit Jodlerin Franziska Wigger.

09. Juni 2019, 11:37

