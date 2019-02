2. Vizepräsident: CVPO wählt Manfred Schmid

CVPO-Mann Manfred Schmid ist mit Blick auf die kommende Mai-Session in den Startlöchern für das zweite Vizepräsidium des Grossen Rats.

Denn turnusgemäss ist für diesen Posten ­dieses Mal die CVPO an der Reihe. Der Ausserberger setzte sich am Mittwochabend in einer fraktionsinternen Ausmarchung in Bürchen gegen den Rarner Reinhard Imboden durch.

Für Vizefraktionschef Schmid dürfte nicht zuletzt seine mehrjährige Erfahrung im Grossen Rat und seine Tätigkeit als Mitglied der Finanzkommission den Ausschlag gegeben ­haben. Schmid dürfte damit 2021 zum neuen Landeshauptmann aufsteigen.

In der diesjährigen Mai-Session wird an die Stelle der abtretenden Grossratspräsidentin Anne-Marie Sauthier-Luyet Gilles Martin (CVPM) zum Landeshauptmann gewählt. Olivier Turin (SP) rückt vom 2. zum 1. Vizepräsidenten vor.

wb

27. Februar 2019, 21:44

Artikel teilen