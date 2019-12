Schneekönigin feierte Premiere

Viele Familien fanden sich am Samstag zur Premiere von «Die Schneekönigin» im Theater La Poste ein. Schon im Foyer stand den Mädchen und Knaben die Vorfreude auf das Theatermärchen ins Gesicht geschrieben. Doch auch Erwachsene kamen bei dem Wintermärchen auf ihre Kosten.

«Die Schneekönigin» erzählt die Geschichte vom Mädchen Gerda, das versucht, ihren Freund Kai aus dem Machtkreis der kalten Herrscherin zu befreien. Schon bei der ersten Szene ereilte die Zuschauer eine Ahnung mit wie viel Liebe zum Detail die Kulissen und die Kostüme geschaffen worden waren. Das Visper Theater überzeugte bei der Premiere mit einer geschlossenen Leistung. In einem langsamen, geruhsamen Erzählfluss wird Gerdas Reise dargestellt. Türchen für Türchen gab das Bühnenbild den Blick frei auf neue, eigene Welten. «Die Schneekönigin» beeindruckte nicht nur Kinder. Erwachsene, die sich gerne wieder einmal in die Geschichten und in die Welt ihrer Kindheit begeben möchten, kamen hier ebenso auf ihre Rechnung.

Lesen Sie mehr über die Premiere der Schneekönigin im «Walliser Bote» vom 16. Dezember 2019.

15. Dezember 2019, 16:00

