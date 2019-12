Support für Bergbahn-Sanierung

Am Donnerstagabend stimmte die Urversammlung der Gemeinde Saas-Grund dem Nachlassvertrag zur Sanierung der Hohsaas Bergbahn AG zu. Foto: 1815.ch

Die Urversammlung stimmte am Donnerstagabend dem Nachlassvertrag zur Sanierung der Hohsaas Bergbahnen AG zu.

Die Sanierung der finanziell angeschlagenen Hohsaas-Bergbahnen AG ist praktisch in trockenen Tüchern. Nachdem eine Mehrheit der Gläubiger ihre Zustimmung zum Nachlassvertrag noch vor Ablauf der Frist vom 14. Januar 2020 bereits gegeben haben, stimmte am Donnerstagabend auch die Urversammlung von Saas-Grund diesem zu. Am Freitagabend müssen nur noch die Aktionäre der Hohsaas Bergbahnen AG dem im Nachlassvertrag vorgesehenen Aktienkapitalschnitt zustimmen, dann steht der Sanierung der Bahngesellschaft nichts mehr im Wege.

Die Zustimmung der Aktionäre dürfte reine Formsache sein, da die Gemeinde Saas-Grund als Hauptaktionärin mit 61 Prozent an der Hohsaas Bergbahnen AG beteiligt ist. Eine Ablehnung des Nachlassvertrags und der damit verbundene Konkurs hätten schwerwiegende Folgen. Die Aktien der Gemeinde im Wert von 1.6 Millionen Franken wären auf einen Schlag wertlos. Ausserdem müsste die Gemeinde für eine Bürgschaft von rund 2 Millionen Franken bei der Walliser Kantonalbank geradestehen. Käme es so weit, würde die schon jetzt hochverschuldete Gemeinde selbst zu einem Sanierungsfall werden.

vm

19. Dezember 2019, 19:46

