Schwestermann will nun doch JUKO-Präsident bleiben

Rückzieher vom Rückzieher: CSPO-Grossrat Alex Schwestermann will nun doch Präsident der parlamentarischen Justizkommission JUKO bleiben. Und nach seinem umstrittenen Postulat zur Tagesordnung übergehen.

Artikel zum Thema Schwestermann will als JUKO-Präsident zurücktreten

In einem entsprechenden Mail, das auch dem «Walliser Boten» vorliegt, hat der CSPO-Grossrat am Samstagabend sämtliche Abgeordnete und die Kantonsregierung über seinen Entscheid in Kenntnis gesetzt, «das Präsidium der JUKO beizubehalten». Er wolle das Amt bis Ende der Legislatur, also bis noch im Frühjahr 2021, weiterführen, schreibt der 66-Jährige.

Ganz anders tönte es noch bei der vergangenen Dezember-Session vor knapp zehn Tagen. Schwestermann kündigte im Plenum an, das JUKO-Präsidium abzugeben. Dem vorläufigen Entscheid ging eine beklemmend peinliche Episode voraus, die in der jüngeren Geschichte des Walliser Kantonsparlaments wohl ihresgleichen sucht.

In einem Postulat hat der vormalige CSPO-Präsident die Regierung aufgefordert, einen Oberwalliser Wildhüter aus dem Verkehr zu ziehen und ihn mit einem Bürojob abzustrafen. Schwestermann deckt den Mann mit allerlei Vorwürfen, etwa im Umgang mit Jägern, zu. Was er nicht sagt: Dem Vorstoss von Schwestermann, selbst Jäger, ging ein persönlicher Streit voraus. Der Wildhüter hatte einen Jagdkollegen Schwestermanns wegen eines fehlerhaften Abschusses einer Gämse verzeigt.

Schwestermanns Vorstoss wurde vom Rat nicht nur bekämpft. Dem Rarner wurde von den Sprechern aller Gruppen regelrecht die Kappe gewaschen. Es gehe nicht an, so der Grundton, dass ein Mitglied des Kantonsparlaments sein Amt dazu missbrauche, eine Privatfehde auszutragen. Selbst die CVPO und auch Schwestermanns «Gelben» sahen sich gezwungen, zu intervenieren. Vergeblich haben auch sie versucht, den Kollegen zur Raison zu bringen.

Wie nun Schwestermann in seiner Mail schreibt, hätten just die Voten der C-Parteien dafür gesorgt, dass er als JUKO-Präsident hinschmeissen wollte. Weil er im Nachgang jedoch zahlreiche aufmunternde Reaktionen erhalten haben soll, habe er es sich nochmals anders überlegt. «Nun vergessen wir die Sache und schauen in die Zukunft», schreibt Schwestermann. Ob das wirklich so einfach wird?

David Biner

22. Dezember 2019, 06:00

Artikel teilen