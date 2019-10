Seelentag der Alten Schützenzunft Naters

Die Alte Schützenzunft Naters gedachte am Seelentag zum 219. Mal den Verstorbenen. Der Zunfthauptmann Stephan Schmid liess sich als Jahresmeister feiern.

Mit 292 Punkten durfte sich Zunfthauptmann Stephan Schmid als Jahresmeister feiern lassen. Er gewann die Meisterschaft vor Kilian Schnyder und dem Drittplatzierten Remo Schnyder. Der Tagessieg und der begehrte «Blüemu» ging mit einem 99er-Schuss an Robert Studer.

In seinem Jahresbericht ging der Zunfthauptmann Stephan Schmid auf die 219-jährige Tradition des ältesten Natischer Vereins ein. Er blickte dabei auf Ereignisse aus dem Jahr 1800 zurück, so unter anderen auf die Entdeckung der Infrarotstrahlung und die Abwahl des amerikanischen Präsident John Adams. «Die lange Geschichte unserer Zunft lehrt uns, dass nicht der Sieg im Schiessstand, sondern die Geselligkeit und Kameradschaft zählt», so der Zunfthauptmann. Zu dieser Geschichte zählt auch das feine «Gsottus», welches den Zunftbrüder im Restaurant Pöstli serviert wurde. Die Grussworte der Gemeinde überbrachte Gemeinde- und Nationalrat Philipp Matthias Bregy. Er bemerkte süffisant, dass die Zunftbrüder noch sehr jung aussehen, wenn man bedenke, dass die Alte Schützenzunft der älteste Verein in Naters sei.

Die «Erkanntnis» und damit der obligate Doppelliter Wein schenkten in diesem Jahr Andreas Jossen, Matthias Imboden, Remo Schnyder und Robert Studer aus.

pd/msu

26. Oktober 2019, 16:32

