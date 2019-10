Showdown in der Pomona

Zum Letzten. Alle Kandidaten sind in der Pomona am Start. Foto:

Visp | Der zweite Wahlgang der Walliser Ständeratswahlen hat es in sich. Diesen Freitagabend wird bei Mengis Medien debattiert.

Die Ausgangslage der letzten Wahldebatte: Der amtierende Ständerat Beat Rieder und ­seine Listenpartnerin Marianne Maret wollen die über 150-jährige Hegemonie der C-Familie im Ständerat halten, der sozialdemokratische Überflieger Mathias Reynard und die ­Grüne Brigitte Wolf kämpfen dagegen an.

Frau oder

Sozialdemokrat?

Auch Cyrille Fauchère von der SVP stellt sich am 3. November der Wahl, seine Chancen sind indes gering, zu gross sein Rückstand im ersten Wahlgang. So steht der Kanton Wallis vor einer historischen Wahl: Schafft erstmals eine Frau die Wahl in die kleine Kammer? Oder ein Sozialdemokrat? Zumindest im Unterwallis scheint klar: Das Momentum liegt auf der Seite der Linken. Reynard und Wolf gehen mit viel Schwung und Euphorie in die zweite Wahlrunde. Rieder und insbesondere Maret sind unter Druck. Zum ersten Mal treffen sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten im Oberwallis aufeinander – ab 18.00 Uhr bei Mengis in der Pomona in Visp. Der Anlass ist öffentlich.wb

24. Oktober 2019, 02:00

