Gondo: Sicherheitssprengungen oberhalb der A9

Im Bereich San Marco bei Gondo werden morgen Mittwoch Sicherheitssprengungen oberhalb der A9 durchgeführt. Aus Sicherheitsgründen muss der betroffene Bereich für den Verkehr in dieser Zeit gesperrt werden. Vor Ort wird ein Verkehrsdienst im Einsatz stehen.

Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt, betreffen die Sprengungen einen Felskörper mit einem Volumen von etwa 500 m3. Die Sperrung der Strasse beginnt demnach um zirka 14.30 Uhr und soll ungefähr 15 Minuten dauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch einen Verkehrsdienst angehalten.

Nachdem die Sprengungen durchgeführt sind, werden noch einige Kontrollen vorgenommen. Danach kann die A9 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Juni ist die Sprengung eines weiteren Felsblocks bei San Marco geplant. Das Datum steht noch nicht fest. Das Astra will zu gegebener Zeit informieren.

Die Minimierung des Risikos für Steinschläge ist an der A9 Simplon in der Gondoschlucht ein wichtiges Thema. In den letzten Jahren hat das ASTRA zahlreiche bauliche Schutzmassnahmen getroffen.

21. Mai 2019, 14:24

