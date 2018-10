Sidney Kamerzin will in den Nationalrat

Die eidgenössischen Wahlen 2019 werfen ihre Schatten voraus. Der Fraktionschef der CVP Mittelwallis, Sidney Kamerzin, ist am Samstagabend von der CVP Bezirkspartei Siders zum offiziellen Nationalratskandidat designiert worden. Die Bezirkspartei hat zudem Robin Mainetti von der jung CVPM als Kandidat vorgeschlagen.

Sidney Kamerzin begründete in seiner Ansprache vor der Versammlung seine Motivation, ins Rennen um die Nationalratssitze einzusteigen. Der Anwalt betonte, dass ihm die Themen Energie, Mobilität, Wirtschaft und Umwelt besonders am Herzen liegen und er dazu bereit sei, das Wallis in Bern zu vertreten. In seiner parlamentarischen Arbeit, die er in den letzten Jahren als Grossrat und Fraktionschef geleistet hat, sei es ihm oft gelungen, Kompromisse zu erarbeiten und Mehrheiten zu beschaffen.

wek

28. Oktober 2018, 15:22

