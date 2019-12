Das letzte Abendmahl... des Jahres

Silvester | Was wird zur Feier in die Pfanne gehauen?

Valentin Abgottspon feiert in Lyss BE. Foto: mengis media

Es ist Silvester. Heute Abend wird wieder geschlemmt. Da stellen sich die Fragen, wo denn eigentlich gefeiert werden soll, was auf den Tisch kommt und was man sich im neuen Jahr vornehmen will.

Alois Jenelten feiert in Visperterminen

«Ich esse am 31. ein Fondue Chinoise mit meinen Nächsten. Ich feiere zuhause in Visperterminen und geniesse dabei eine gute Flasche Wein. Die Bedeutung von Silvester hat sich für mich mit der Zeit geändert. Was früher eine wilde Party war, ist heute ein besinnlicher Abend. Vorsätze mache ich lieber nicht, da man sich an diese eher selten halten kann.»

Marceline Furrer feiert in Naters

«Ich lasse mich überraschen. Ich wurde eingeladen zu Freunden in Naters. Trinken werden wir mindestens einen guten Wein. Es ist mir und meinen Freunden sehr wichtig unsere Kollegschaft zu pflegen. Wir sind zu acht und unternehmen auch sonst sehr viel zusammen. Mein persönlicher Vorsatz fürs neue Jahr ist, mich selbst zu verwöhnen und dafür zu sorgen, dass es einem gut geht.»

Arthur Anthamatten feiert in Brig

«Ich verbringe den Silvester mit meiner Ehefrau. Zum Essen gibt es einen Salat, gefolgt von selbstgemachten «Schinkengipfeli». Zuhause in Brig gehen wir den Silvester gemütlich an mit einer erlesenen Flasche Champagner. Meine Vorsätze für das neue Jahr sind mehr Sport zu treiben und öfters zu reisen. Wir möchten dadurch neue Kulturen kennenlernen und auf neue Gefilde treffen.»

Nina Angst feiert in Saas-Fee

«Bei uns gibt es wahrscheinlich Raclette, ich bin mir jedoch nicht ganz sicher. Wir gehen zu acht nach Saas-Fee und zum Raclette gibt es dann wohl Weisswein. Vorsätze für das neue Jahr habe ich keine. Mein Studium abzuschliessen, ist aktuell mein einziges Ziel.»

Stefanie Sieber feiert in Visp

«Am Silvesterabend gibt es bei uns Tischgrill mit Poulet, Lamm und Raclette. Zum Essen trinken wir einen guten Rotwein und danach… was man so trinkt: Smirnoff, Bier und Limoncello. Gefeiert wird bei mir zuhause in Visp. Mit zehn Kollegen spielen wir an dem Abend ein Krimidinner. Mein Motto für 2020 ist, egal was passiert, das Wochenende kommt immer.»

Alissa Schnyder feiert in Barcelona

«Wir gehen zu fünft an Silvesterabend nach Barcelona. Zum Essen haben wir uns nicht sehr viele Gedanken gemacht. Geplant ist besonders die Party. Zu Beginn wird es wohl «en gspritzte Wisse» geben und wo das endet, weiss man nie. Mein Vorsatz für das neue Jahr ist, 2020 so zu nehmen, wie es kommt.»

Elena Grichting feiert in Naters

«Wir essen wahrscheinlich Fondue Chinoise. Ich feiere mit meinem Freund und unseren Kollegen in Naters. Zu zehnt feiern wir gemütlich bei einem dieser Kollegen. Getrunken wird wohl Champagner zum Anstossen und Wein zum Essen. Vorsatz habe ich keinen, den hält man meist sowieso nicht ein.»

Valentin Abgottspon feiert in Lyss BE

«Ich habe noch nichts Spezielles zum Essen geplant, aber so wie immer kochen wir möglichst ohne Tierprodukte. Gefeiert wird zu Hause in Lyss. Als junge Eltern ist man nicht gross unterwegs und könnte sogar noch vor Mitternacht schlafen. Ich habe ganz allgemeine Vorsätze, die ich nicht auf ein Datum fixiere, somit habe ich kein Neujahrsvorsatz.»

Andreas Schmid feiert in Naters

«Ich esse mit meiner Frau das traditionelle Fondue Chinoise. Wir trinken zum Apero Prosecco und zum Essen eine gute Flasche Wein. Diesen gemütlichen Abend verbringen wir zuhause in Naters. Einen speziellen Vorsatz habe ich nicht. Man soll gesund bleiben und die Träume, die man hat, verwirklichen.»

Silvie Seiler feiert auf der Belalp

«Wir machen zum neuen Jahr ein Fondue im Schnee. Wir gehen zu viert auf die Belalp, trinken etwas Wein, Mineral und Tee. Feiern zusammen, geniessen die Zeit und rodeln dann irgendwann nach Mitternacht wieder hinunter. Vorsätze kann und soll man sich immer machen, nicht nur speziell fürs neuen Jahr.»

Emil Hutter feiert in Zermatt

«Wir essen als Familie zu Mittag in einem guten Restaurant in Zermatt und am Abend trinken wir hauptsächlich Champagner und warmen Wein. Abends sind wir rund zehn bis fünfzehn Nachbaren, die sich treffen. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist simpel: So wie dieses Jahr lief, kann es gerne weitergehen.»

Eva-Maria Kläy feiert in Bern

«Auf das Essen wird dieses Jahr nicht sonderlich wert gelegt. Zum Mittagessen trifft man sich im Obergoms mit anschliessendem Skaten in der Sonne. Abends feiere ich mit einer Kollegin in Bern. Etwas trinken, viel tanzen und eine gute Zeit verbringen. Glücklich zu sein und einfach das Leben geniessen, sind meine Vorsätze für das kommende Jahr.»

Sandro Bregy feiert in Thun

«Wir haben im Bodustübli Thun reserviert und essen ein Käsefondue. Wir sind zu zweit, ich und meine Freundin, und wir werden wohl das ein oder andere Glas Wein dazu trinken. Mein Neujahrsvorsatz ist, meine Freundin etwas weniger im Zorn zu halten.»

Oscar Henzen feiert in Brig

«Ich esse wahrscheinlich etwas mit Fisch und Reis. Treffen werde ich mich am Abend mit dem Modeleisenbahnklub in Brig, in dem ich Mitglied bin. Trinken werden wir eher Mineral. Es wird ohnehin mehr konstruiert und gefahren als gefeiert. Die grossen Zeiten von Sturm und Drang sind vorbei.»

Lena Bauer feiert in Saas-Fee

«Zum Essen hat man bisher nicht viel geplannt. Wir gehen zu zehnt nach Saas-Fee. Mittags wird etwas Glühwein getrunken und abends Bier. Ich bin aus Karlsruh und einer meiner Vorsätze für das neue Jahr ist, öfters in die Schweiz zu kommen.»

