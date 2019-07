Familien-Exerzitien mit vielen Teilnehmenden

Pater Janko-Maria Studer und Pfarrer Edi Arnold bei der Messe am See. Foto: zvg

Pfarrer Edi Arnold und Schwester Pirmin Schwitter führten auf dem Simplonpass erneut die Familien-Exerzitien durch. Heuer konnte man eine besonders grosse Teilnehmerzahl verzeichnen.

«Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen» – dem Lebensmotto des heiligen Don Giovanni Bosco folgten die Teilnehmer der Familien-Exerzitien in den letzten Tagen. 23 Familien mit fast 40 Kindern haben an den Exerzitien auf dem Simplonpass teilgenommen.

Während die erwachsenen Teilnehmenden spezielle Angebote besuchten, wurden für die Jugendlichen, die Kinder sowie für die Kleinkinder angepasste Programme angeboten. Als Höhepunkt erlebten die Familien die Messe am See oberhalb des Hospizes wie auch die Nachtanbetung in der Kirche des Hospizes. Insgesamt führten Edi Arnold und Primin Schwitter die Familien-Exerzitien bereits zum 16. Mal durch.

26. Juli 2019

