Sina erhält Preis für ihr Lebenswerk

Wallis/Zürich | An den Swiss Music Awards im Februar wird Sina den «Outstanding Achievement Award» entgegennehmen dürfen. Damit reiht sie sich in eine berühmte Gruppe von Schweizer Musikern ein.

Ein geschnitzter Holzadler – das war der allererste Preis, den die Walliser Sängerin entgegennehmen durfte. Dies anlässlich des Walliser Schlagerfestivals 1983. Der Preis ist Sina in Erinnerung geblieben.

Inzwischen sind ein paar weitere hinzugekommen. «Jeder einzelne Preis ist für mich eine Anerkennung für mei-

ne Arbeit», sagt Ursula Bellwald alias Sina auf Anfrage. «Den Outstanding Achievement Award sehe ich als Wertschätzung, dass ich während 25 Jahren mit meiner Musik in der Schweizer Szene aktiv war.»

Erste Frau ausgezeichnet

Am 16. Februar darf die Oberwalliser Sängerin im KKL in Luzern den Preis für ihr Lebenswerk entgegennehmen. «Die überaus sympathische Musikerin ist sich immer treu geblieben und strahlt mit ihrem Werk grosse Klasse aus», lässt sich Oliver Rosa, Executive Producer der Swiss Music Awards, in der Medienmitteilung zitieren.

Ist der Preis eine Huldigung für eine Künstlerin, die sich stets treu geblieben ist? «Vielleicht», antwortet Sina. «Ganz sicher aber kein Grund, zurückzuschauen und nostalgisch zu werden.» Denn Sina hat in ihrem 25. Bühnenjahr einiges vor. Zunächst steht

die Veröffentlichung ihres neuen Albums Emma an. Und ab März folgt eine neue Tour. «Es geht weiter wie bisher, mit viel Herzblut und Energie», sagt Sina.

Mit dem Preis für ihr Lebenswerk reiht sich die Walliserin in eine illustre Gruppe von Schweizer Musikern ein. Zuvor geehrt wurden Yello, Polo Hofer, Andreas Vollenweider, Züri West, Krokus, Peter Reber und DJ Bobo. «Ich kenne die meisten Preisträger persönlich und habe mich für sie gefreut, als sie den Preis erhielten», sagt Sina. Sie lasse sich gerne feiern. Es sei aber auch gut, wenn der rote Teppich wieder weggeräumt ist.mgo

07. Januar 2019, 20:00

