Am Mittwoch heulen wieder die Sirenen

Am ersten Mittwochnachmittag im Februar findet jeweils ein gesamtschweizerischer Sirenentest statt. Getestet werden dabei die Sirenen für den Allgemeinen Alarm und jene für den Wasseralarm. Der Sirenentest dient gemäss Mitteilung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz dazu, die Funktionsbereitschaft der Sirenen sowie die Prozesse zur Auslösung der Sirenen zu überprüfen.

Es handelt sich beim Sirenentest am Mittwoch um einen reinen Systemtest und es sind deshalb keinerlei Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Um 13.30 Uhr wird das Zeichen Allgemeiner Alarm ausgelöst: Ein regelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Wenn nötig darf der Sirenentest bis 14 Uhr weitergeführt werden. Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr wird in den Nahzonen von Stauanlagen das Zeichen Wasseralarm getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.

Was gilt es bei einem echten Sirenenalarm zu tun? Wenn der Allgemeine Alarm ausserhalb eines angekündigten Sirenentests ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren.

Der Wasseralarm bedeutet, dass eine unmittelbare Gefährdung unterhalb einer Stauanlage besteht. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, das gefährdete Gebiet sofort zu verlassen.

Ergänzend zum Alarmierungs- und Informationssystem mittels Sirenen und Radio alarmieren und informieren die Behörden die Bevölkerung bei Ereignissen auch via «Alertswiss». Die Bevölkerung ist daher aufgefordert, die neuen Alarmierungs- und Informationskanäle zu nutzen und insbesondere die kostenlose Alertswiss-App auf ihren täglich genutzten Smartphones zu installieren

03. Februar 2020, 18:10

