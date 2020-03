Skigebiet Cervinia ab Montag geschlossen

Ab Montag bleibt das Skigebiet Cervinia aufgrund des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Der Betrieb auf der Zermatter Seite bleibt ohne Einschränkungen geöffnet.

Die italienische Regierung hat als Sicherheitsmassnahme beschlossen, im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie, diverse Skigebiete in Norditalien einzustellen. Dies betreffe auch das Skigebiet Cervinia, wie die Zermatt Bergbahnen AG informiert. Ab Montag bleibe deshalb der Betrieb auf der italienischen Seite bis auf Weiteres geschlossen.

Der Skibetrieb auf der Zermatter Seite, bleibt ohne Einschränkungen geöffnet. Wie der Bundesrat bekannt gab, bestehe für Schweizer Skigebiete kein erhöhtes Risiko. Gäste mit gekauften und nicht benutzten internationalen Skipässen können ihre Pässe an den Verkaufsstellen der Zermatt Bergbahnen in Skipässe Zermatt umwandeln lassen und erhalten die Differenz zum Skipass International zurück. Der Verkauf internationaler Skipässe werde per Montag für alle Verkaufskanäle eingestellt, heisst es weiter.

