«Ich stand 40 Jahre nicht mehr auf den Ski»

Seit sieben Jahren gönnt sich Ursula Sass jeweils einmal pro Jahr einen einwöchigen Skiunterricht auf der Bettmeralp. Und dabei immer an ihrer Seite ist Skilehrer Heinz In-Albon. Für die 81-jährige Deutsche ist er so etwas wie der «Skilehrer ihres Vertrauens» geworden.

Skilehrer Heinz In-Albon und seine Schülerin Ursula Sass sind ein eingespieltes Duo. Kein Wunder, denn bereits seit sieben Jahren nimmt die fitte Rentnerin aus Hamburg beim 52-jährigen Schneesportlehrer Privatunterricht. «Es klappt nicht immer alles auf Anhieb», sagt sie. «Aber Heinz zeigt immer sehr viel Geduld mit mir.»

In-Albon ist seit 20 Jahren Skilehrer. Hat während dieser Zeit schon unzähligen Gästen das Skifahren beigebracht. Senioren zu unterrichten bezeichnet er als spannende Aufgabe. «Es gilt, Feingefühl zu zeigen und behutsam vorzugehen. Man darf das Ziel nicht zu hoch stecken.»

Neues Gästesegment

Für die Schneesportschule Bettmeralp ist das Duo In-Albon/Sass so etwas wie ein Paradebeispiel. Denn seit dieser Saison bieten die Skilehrerinnen und Skilehrer erstmals Unterricht explizit für Senioren an. Das Ziel ist klar: Man will ein neues Gästesegment dazugewinnen.

msu

29. Januar 2020, 05:30

