Gästesturm aufs Wallis: Die Zahlen

Am bislang stärksten Tag: Ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber 2018/19 in der Aletsch Arena. Foto: Keystone

Das gute Wetter und der viele Schnee zogen an den Festtagen Tausende Gäste auf die Walliser Pisten. Am stärksten Tag waren es beispielsweise in der Aletsch Arena über 16'400 Gäste.

Artikel zum Thema Wintersportgebiete melden Rekorde über die Festtage

Das Wetter über die Festtage war gut. Zahlreiche Schneesportler zog es über Weihnachten und Neujahr auf die Pisten. In der Aletsch Arena waren am bislang stärksten Tag der Saison 16'400 Menschen zugegen. Zum Vergleich: 2018/19 waren es 15'610 Gäste. Dies entspricht einem Plus von 5,8 Prozent.

In Leukerbad passierten am bislang stärksten Tag rund 4000 Schneesportler die Drehkreuze, um auf die Torrent zu gelangen. «Das letzte Mal, dass wir so gute Zahlen hatten, war in den 1990er Jahren», sagt der CEO der My Leukerbad AG Urs Zurbriggen. An jenem besagten Tag waren es rund 3200 Schneesportler.

Auch in Saas-Fee konnte man einen Zuwachs verbuchen. So waren es am bislang stärksten Tag in dieser Saison 11'200 Ersteintritte, letztes Jahr zirka 11'100. Ende Dezember war der Ansturm im Gletscherdorf so gross, dass alle 2800 Parkplätze belegt waren. Die Besucher mussten gebeten werden, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.

Auf der Belalp spielte sich ein ähnliches Szenario ab. Letztes Jahr waren es am stärksten Tag noch rund 4800 Besucher; heuer waren es bislang 5070 Gäste. Auch dort kam es zu Platzprobleme für die Autos. Diese standen bis Dorfeingang Blatten. «Hier herrschten in den letzten Wochen perfekte Bedingungen. Auch die Situation im Mittelland kam uns zugute», sagt Geschäftsführer Michael Nellen gegenüber rro.

Die Bergbahnen Zermatt AG wollte bezüglich den Besucherzahlen keine Auskunft geben.

Die Gästezahl im Wallis erhöhte sich gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt um 8 Prozent. Schweizweit waren es 17,1 Prozent. Der Umsatz stieg im Wallis um 4,5 Prozent. Für den Kanton aber wird erst die Umsatzbetrachtung Ende Wintersaison ein realistisches Bild der Umsatzveränderungen im Verhältnis zum 5-Jahresdurchschnitt liefern, wie die Seilbahnen Schweiz auf ihrer Website festhalten. Bis jetzt könne man auch aufgrund der günstig liegenden Festtage auf eine positive Bilanz für die Festtage 2019/20 zurückblicken.

Für Februar versprechen sich die Verantwortlichen wieder einen ähnlichen Ansturm. Falls das Wetter gut bleibt und es nochmals schneit, dürften die Schneesportler im zweiten Monat des Jahres wieder den Weg ins Wallis finden.

sr

10. Januar 2020, 14:34

Artikel teilen