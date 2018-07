Wolfshunde sorgen auf der Simplonpassstrasse für Verwirrung

Im Oberwallis hat am Freitag ein Video, das zwei wolfsähnliche Hunde auf der Simplonpassstrasse zeigt, hohe Wellen geschlagen. Wie sich jetzt herausstellt, handelt es sich nicht um Wölfe, sondern um ausgebüxte Tschechoslowakische Wolfshunde.

Ein Video, auf dem zwei wolfsähnliche Hunde auf der Simplonpassstrasse bei der Autoverladestation bei Iselle zu sehen sind, sorgte am Freitag auf den sozialen Medien im Oberwallis gehörig für Diskussionsstoff. Spazieren da tatsächlich zwei wenig Scheu zeigende Wölfe der Simplonpassstrasse bei der Autoverladestation bei Iselle entlang, ehe sie mit einem Sprung über die Leitplanken im Gebüsch verschwinden?

Das Rätsel lüftete sich über einen Post auf Facebook. Eine junge Frau aus Mailand bat dort am Freitagmorgen um Hilfe bei der Suche nach ihren beiden Tschechoslowakischen Wolfshunden, die ihr am Donnerstagnachmittag bei Gravona unterhalb von Iselle aus dem Gehege ausgebüxt sind. Die beiden einjährigen Hunde «Balto» und «Naira» sind inzwischen wieder in der Obhut ihrer Besitzerin, wie sie weiter auf Facebook schreibt.

Tschechoslowakische Wolfshunde sind für den Laien kaum von echten Wölfen zu unterscheiden. Sie haben ihren Ursprung in Kreuzungen von Deutschen Schäferhunden mit Wölfen (Karpatenwolf). Entsprechende Versuche begannen 1955 in Einrichtungen des Grenzschutzes der Tschechoslowakei, erst 1958 fiel jedoch der erste Wurf. Die Diensthunde sollten den Gegebenheiten in der Tschechoslowakei besser angepasst werden: den Höhenlagen der Grenzgebiete mit viel Schnee und großer Kälte, heisst es in einem Eintrag bei Wikipedia.

zen

14. Juli 2018, 12:41

