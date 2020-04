Soforthilfe für die Varner Gewerbebetriebe

Die Gemeinde Varen bereitet sich auf die Zeiten nach der Coronakrise vor. Zu diesem Zweck spricht der Gemeinderat eine Soforthilfe zur Unterstützung des lokalen Gewerbes aus.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie stellen die Wirtschaft vor enorme Herausforderungen und richten einen beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schaden an. In Varen will man dabei nicht zuwarten und kündigt in einem ersten Schritt Sofortmassnahmen an. «Als Beitrag zur raschen Überwindung der Corona-Rezession hat der Gemeinderat von Varen beschlossen, an sämtliche Einwohnerinnen und Einwohnern einen Wertgutschein von 50 Franken abzugeben, der ausschliesslich bei den Varner Gewerbebetriebe eingelöst werden kann», erklärt Gemeindepräsident Gilbert Loretan.

So ist angedacht, dass nach Lockerung der bundesrätlichen Massnahmen die Einwohner wieder vermehrt lokal einkaufen und damit das einheimische Gewerbe direkt unterstützt werden sollen. «Die Gemeinde leistet dabei eine Soforthilfe von rund 35 000 Franken zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes», so Loretan. Es ist vorgesehen, dass die Wertgutscheine und eine Übersichtsliste des örtlichen Gewerbes der Bevölkerung per Post zugestellt wird, sobald sämtliche lokalen Gewerbetreibenden wieder ihre Geschäfte öffnen können.

10. April 2020, 13:00

