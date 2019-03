75'000 Franken: Ein 12-Stunden-Skirennen für den guten Zweck

Stolze Summe. Im Rahmen eines wohltätigen Skirennens wurden an diesem Wochenende in Hohsaas 75'000 Franken gesammelt. Foto: zvg

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand in Hohsaas ein 12-Stunden-Skirennen statt. Es war eine Spendenaktion für die Mentelity Games – eine Wintersportveranstaltung für Menschen mit Behinderung, die im April im Skigebiet stattfinden wird. Gesammelt wurden 75'000 Franken.

Vom 10. bis 12. April ist das Skigebiet Hohsaas der Gastgeber der Mentelity Games 2019. Während drei Tagen können körperlich behinderte Menschen Schnupperkurse und eine Wissenstrasse mit Informationsständen besuchen. Sie lernen, wie sie trotz Behinderung Wintersport treiben können. Gastgeberin des Events ist Bibian Mentel, Para-Snowboarderin und dreifache paralympische Goldmedaillengewinnerin.

Für diese Veranstaltung wurde am Wochenende an einem 12-stündigen Skirennen Geld gesammelt. «Die Premiere ist geglückt. Wir sind alle zufrieden und freuen uns schon auf die nächste Durchführung im kommenden Winter. Über nächtliche Pisten sausen und den Sonnenaufgang im Hohsaas erleben – das war für uns und alle Teilnehmenden ein einmaliges Erlebnis», lässt sich Menno Koelewijn, Organisator des Rennens, in einer Mitteilung zitieren.

Die Gastgeber waren die Schnellsten

«Eigentlich», so Menno Koelewijn weiter, «sind alle Teilnehmer Sieger, denn mit dem 12-Stunden-Rennen konnten Spenden in Höhe von mehr als 75'000 Franken gewonnen werden, die nun vollumfänglich für die Durchführung der Mentelity Games verwendet werden können.»

Eine Rangliste gibt es trotzdem. Es freute die lokalen Gastgeber der Hohsaas Bergbahnen AG, dass ausgerechnet ihre Mannschaft die meisten Rennkilometer am Ende des Rennens auf dem Tacho hatte.

pd/msu

31. März 2019, 13:00

