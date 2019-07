Sorgenfreie Ferien für geflüchtete Kinder

Bereits zum vierten Mal haben im Fiescher Feriendorf Kinder aus Kriegs- und Krisenländern die Möglichkeit, ihre Alltagssorgen hinter sich zu lassen und im Goms eine Woche Ferien zu verbringen. Möglich macht dies das Schweizerische Rote Kreuz mit der Unterstützung zahlreicher Freiwilliger.

Zwischen dem 15. und 22. Juli können die 58 teilnehmenden Kinder gemeinsam basteln, spielen, und Sport treiben. Der Spass und die Erholung stehen dabei stets im Vordergrund. «Wir wollen den Kindern hier echte Ferien bieten.», sagt Christoph Lenz, einer der Leiter der Rotkreuz Ferien. Um dieses Ziel zu erreichen und die Kinder ihre Sorgen immerhin kurz vergessen zu lassen, bieten die Gruppenleiter ein abwechslungsreiches Programm an. Von Schwimmen über Pizzabacken bis hin zu einem Besuch des Musikduos Lo&Leduc ist vieles dabei.

Doch nicht immer geht es nur um den Spass. Den Kindern sollen auch wichtige Lektionen fürs Leben mitgegeben werden. So kommen sie beispielsweise in den Genuss eines Erste Hilfe-Kurses oder einiger Lektionen Judo, in denen den Kindern der respektvolle Umgang miteinander vermittelt werden soll. Laut Lenz ist auch das diesjährige Lager trotz einiger Herausforderungen ein voller Erfolg.

18. Juli 2019, 15:59

