Amtsantritt. Paul Schnidrig trat am Samstagabend in Kippel das Amt des Präsidenten der Internationalen Vereinigung für Walsertum an.

Zwölf Jahre lang amtete Richard Lehner als Präsident der Internationalen Vereinigung für Walsertum. Am Samstagabend folgte ihm Paul Schnidrig in diesem Amt.

Die Wahl an die Spitze der Walser-Familie erfolgte an der ordentlichen Generalversammlung, welche die Vereinigung im Rahmen des 20. Internationalen Walsertreffens im Lötschental abhielt. «Ich übernehme eine spannende Aufgabe», zeigte sich der neue Walser-Präsident überzeugt. Was er dem verabschiedeten Präsidenten Richard Lehner wünsche? «Zuerst danke ich ihm für alles, was er fürs Walsertum tat. Und dann wünsche ich mir, dass er unserer Vereinigung verbunden bleibt», gab Paul Schnidrig zur Antwort.

Richard Lehner blickte auf zwölf Amtsjahre zurück, die ihm zahlreiche Begegnungen ermöglicht hatten. «Es war eine bereichernde Zeit», hielt er fest.

Mehr über den Präsidentenwechsel lesen Sie im Walliser Boten vom 9. September.

08. September 2019, 10:10

