Spende für den Verein Clownvisite

Der Verein Kultur Zermatt überreichte am Montag dem Verein Clownvisite einen Check von 1300 Franken und unterstützt so diese gesundheitsfördernden Clownbesuche im Oberwallis.

Der Verein Kultur Zermatt besteht seit zehn Jahren. Er organisiert jährlich mehrere Kulturanlässe oder initiiert und fördert Projekte, mit Bezug zu Zermatt, zu seiner Gegenwart und Vergangenheit. Im Dezember lud der Verein zu einem Adventskonzert. Der Erlös der Türkollekte übergab Kultur Zermatt nun an den Verein Clownvisite, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Mit den 1300 Franken werden so die gesundheitsfördernden Clownbesuche der Clownvisite im Oberwallis unterstützt. Ausgebildete Clowninnen besuchen dabei seit 2011 regelmässig Erwachsene und Kinder in den Spitalstandorten Visp und Brig, Betagte in Heimen und auf Anfrage auch Kranke zu Hause.

pd/wa

19. Februar 2020, 12:07

