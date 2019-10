Sportbahnen gehen dynamisch in den zweiten Winter

Nach erfolgreicher Einführung des dynamischen Preismodells im letzten Winter lancieren die Bellwald Sportbahnen AG im kommenden Winter die zweite Saison mit dynamischem Preismodell.

Die Bellwald Sportbahnen AG setzte im letzten Winter mit ihrem Partner Pricenow ein dynamisches Preismodell um, welches on- wie auch offline angeboten wurde. Die Verantwortlichen ziehen dazu eine positive Bilanz. So konnten mithilfe des dynamischen Preismodells die Skierdays um 2,8 Prozent gesteigert und ein Winterumsatzplus von 6,4 Prozent erzielt werden. Beachtlich war auch der Onlineanteil des Gesamtwinterumsatzes von 27 Prozent, welcher vor der Einführung noch bei 0 Prozent lag. So heisst es in einer Mitteilung der Bellwald Sportbahnen AG.

Der Aufbruch ins digitale Zeitalter im vergangenen Winter sei demnach sehr zufriedenstellend gewesen. Dennoch sei klar gewesen, dass mit den erhaltenen Daten und Zahlen gewisse Verbesserungen erarbeitet werden mussten, wenn man das Optimum herausholen wollte. Die Entwicklung wurde in den vergangenen Monaten vorangetrieben. Optimierung erhielt in diesem Zusammenhang auch der Webshop.

Der Grundsatz des dynamischen Preismodells hat sich nicht verändert. Dieses berechnet weiterhin aufgrund der Faktoren Nachfrage, Saisonphase, Wochentag, Wetter oder Buchungszeitpunkt den Preis, wenn auch teils mit veränderter Ausprägung des jeweiligen Faktors. Wie es weiter heisst, soll den Gästen über die gesamte Saison hinweg ein möglichst optimales Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden.

wh

17. Oktober 2019, 11:10

Artikel teilen